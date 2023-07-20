Названа причина убийства 11-летнего подростка другом в Москве РИА Новости: подросток в Москве убил друга после спора, кто сильнее

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Москве 13-летний подросток убил 11-летнего друга после спора, кто из них сильнее, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, мотива для совершения преступления у старшего мальчика не было, семьи друзей были благополучными.

Предварительно, мотива для убийства не было. Несовершеннолетние в какой-то момент начали спорить, кто из них сильнее, — сказал собеседник агентства

Убийство 11-летнего мальчика было совершено в столичном парке «Коломенское». Тело с 15 ножевыми ранениями было найдено в колодце. Кроме того, там же была обнаружена пластиковая бутылка объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги. Предполагается, что она могла использоваться для употребления неизвестных веществ.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в убийстве 13-летнего мальчика, с которым, согласно записям с камер видеонаблюдения, погибший пришел в парк. Тот сознался в совершении преступления. По месту его жительства была найдена застиранная одежда с пятнами крови.

Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что подросток, признавшийся в убийстве, не понесет никакой ответственности из-за возраста. Ему грозит лишь постановка на учет или принудительное лечение в случае, если будет обнаружена психопатология.