Подросток пострадал в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь машин столкнулись на трассе М-8 «Холмогоры» в Подмосковье, травмы получил один подросток, сообщили NEWS.ru в МВД Московской области. Там уточнили, что машины двигались в попутном направлении в сторону столицы, инспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

В 11:50 на 59-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. На дороге столкнулись семь транспортных средств, двигавшихся в попутном направлении в сторону столицы. В результате аварии телесные повреждения получил 15-летний пассажир одной из машин — участниц ДТП, — заявили в пресс-службе МВД.

Ранее МЧС РФ показало кадры с места ДТП с грузовым поездом и маршруткой, которые столкнулись в Запорожье. По данным ведомства, происшествие случилось на железнодорожном переезде в районе села Новобогдановка. Предварительно известно, что пять человек погибли. По информации МЧС, на месте работали 15 сотрудников и четыре единицы техники. Причины аварии выясняются специалистами.