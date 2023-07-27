Подросток планировал взорвать газопровод в Москве В Москве задержали 17-летнего подростка, планировавшего устроить теракт на газопроводе

Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве 17-летний подросток планировал взорвать объект газопроводной сети, сообщается в Telegram-канале столичного главка СКР. Юноша задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.

Согласно материалам следствия, умысел на совершение теракта у подростка возник в начале текущего года. В ходе подготовки к преступлению, он нашел в интернете описание способов изготовления взрывных устройств и карты расположения объектов столичной газопроводной сети. Кроме того, молодой человек до задержания успел приобрести компоненты для бомбы.

В рамках расследования по месту жительства подростка были проведены обыски. Следствие намерено направить ходатайство в суд об избрании юноше меры пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 16-летний школьник через мессенджер призывал сверстников школьников поджигать военкоматы, а также публиковал сообщения, восхваляющие диверсантов. Подросток был задержан полицией и находится под подпиской о невыезде. На него заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. Школьнику грозит до семи лет колонии.