Подросток напился, угнал у отца Mercedes и попал в ДТП SHOT: в Москве пьяный 16-летний картингист угнал у отца Mercedes и попал в ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 16-летний картингист, будучи нетрезвым, угнал у отца Mercedes-Benz GLS 350 и на высокой скорости попал в аварию, сообщает Telegram-канал SHOT. Автомобиль несколько раз перевернулся, но юный водитель не получил серьезных травм.

По информации канала, речь идет о юноше, который в 2021 году занял третье место на этапе чемпионата России по картингу. Ранним утром субботы, 16 марта, он в нетрезвом состоянии сел за руль отцовского «Мерседеса». Подросток не смог справиться с управлением и вылетел с проезжей части на кольце на ул. Дыбенко в Ховрино. Также канал уточняет, что несовершеннолетний практически не пострадал, несмотря на жесткие обстоятельства ДТП. По факту аварии проводится проверка, а родителям юноши предстоит объяснить полицейским, как несовершеннолетний оказался за рулем, да еще и в пьяном виде.

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Ранее в Приморье мужчина разрешил 10-летнему сыну сесть за штурвал гидроцикла, в результате чего транспортное средство столкнулось с катером. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Отца мальчика признали виновным в происшествии и приговорили к трем годам колонии.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники ДПС применили оружие при задержании нетрезвого 29-летнего молодого человека. Мужчина пытался скрыться от полицейских и создал несколько аварийных ситуаций на дороге, грубо нарушив ПДД.