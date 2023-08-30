Подросток на электросамокате сбил девочку в Москве и скрылся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подросток на электросамокате сбил 9-летнюю девочку на Таганской улице в Москве и скрылся, сообщили в столичной прокуратуре. Девочке понадобилась медицинская помощь. Ведомство приступило к разбирательству инцидента.

Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. В настоящее время определяется степень тяжести вреда причиненного здоровью ребенка, — указано в сообщении прокуратуры.

28 августа в Москве сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил шестилетнего ребенка, после чего скрылся с места. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения. Ребенку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.

Ранее в Париже городские власти обязали убрать с улиц все прокатные электросамокаты, аренда которых в столице Франции с 1 сентября будет запрещена. Решение приняли по итогам референдума среди парижан, организованного мэрией, на котором 89% участников проголосовали за запрет двухколесных транспортных средств. При этом частные компании-операторы, которые предоставляли их в прокат, раскритиковали решение властей, указав, что явка на референдуме составила лишь 7,46%: из 1,38 млн человек, внесенных в избирательные списки, в голосовании приняли участие только 91,3 тысячи горожан.