Подросток мешал однокласснице на уроке и наткнулся спиной на нож Подросток получил колотую рану спины на уроке литературы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семиклассника из школы на западе Москвы утром 23 ноября доставили в поликлинику с колотой раной спины, сообщает MK.RU. 13-летний подросток во время урока литературы раскачивался на стуле и мешал однокласснице, сидевшей сзади.

Как утверждается, девочка положила на стул декоративный нож, используемый детьми в художественных целях, так, чтоб надоедливый одноклассник наткнулся на него. Рана оказалась неопасной. Госпитализировать ребенка не стали.

Ранее Нижнем Новгороде трое учеников школы № 182 потеряли сознание во время утренней линейки. Еще семь школьников почувствовали себя плохо. Преподаватели сразу же вызвали скорую, вскоре к школе приехали несколько машин. У учеников подозрения на отравление неизвестным веществом. Медики также зафиксировали у них высокое давление.

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