Подросток из Подмосковья умер во время спарринга по боксу

Фото: Ulrich Zillmann/imagebroker.com/Global Look Press

Подросток умер во время спарринга по боксу на стадионе «Металлург» в Подмосковье, сообщил Telegram-канал SHOT. Мальчик тренировался вместе со своим другом. По информации канала, спарринг проходил со всеми атрибутами защиты.

Инцидент произошел вечером 1 сентября в Видном. Во время тренировочного боя 17-летнему подростку стало плохо. Его друг вызвал скорую помощь, однако приехавшие на стадион медики констатировали смерть.

Тело молодого человека отправлено на судмедэкспертизу. По информации канала, подросток рос в благополучной семье, недавно он поступил в Московский университет имени Витте.

В Каменске-Уральском Свердловской области тем временем после линейки 1 сентября скончался школьник. По предварительной информации, причиной смерти стало вдыхание паров газа из баллончика, обнаруженного у ребенка в кармане. По факту произошедшего проводится проверка.

Также сообщалось о смерти 14-летнего подростка в Нижнегорском районе Крыма. Мальчик выпил энергетический напиток, после чего забился в конвульсиях. Его обнаружила мать, которая вызвала скорую помощь. В больнице его стабилизировали, однако состояние мальчика продолжало ухудшаться. Он умер спустя несколько дней.