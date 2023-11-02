Подростки пытались выдавить глаза сверстнику на севере Москвы

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На Хорошевском шоссе группа подростков пыталась выдавить глаза 15-летнему мальчику, сообщает MK.RU. По данным газеты, юношу сильно избили и сломали нос. В ближайшее время подростка прооперируют.

Инцидент произошел вечером 31 октября. Пострадавший вышел из дома и отправился на занятия в футбольную школу. По пути к нему подошли знакомые сверстники. Между подростками завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Один из сверстников повалил мальчика на асфальт и стал избивать по лицу и туловищу. Пострадавший пытался защититься, но агрессивный сверстник стал большими пальцами давить на глаза юноше. В этот момент в драку вмешались прохожие и позвали на помощь полицию. Правоохранители разняли подростков и доставили в отделение полиции. Избитого мальчика госпитализировали с закрытым переломом костей носа.

Ранее в Оренбургской области 15-летний учащийся кадетской школы получил многочисленные травмы и частично потерял память после избиения группой подростков. По словам матери пострадавшего, ее сын вместе с двоюродным братом столкнулся с пятью подростками у входа в торговый центр. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Женщина отметила, что ее сына повалили на землю и продолжали избивать кулаками и ногами, даже после того как он потерял сознание. Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.