Подростки попытались взорвать блогера по заданию украинских кураторов В Москве подростки устроили взрыв у двери блогера по заданию украинских кураторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двое подростков попытались взорвать YouTube-блогера Сергея Симонова по заданию украинских кураторов, сообщает Telegram-канал SHOT. За это им обещали заплатить 12,5 тысячи рублей.

По сведениям канала, задание от кураторов получил 15-летний житель Подольска и привлек в качестве помощника своего друга, пообещав поделиться вознаграждением. Вечером 29 июля подростки пришли в дом, где проживает блогер, и устроили взрыв под дверью его квартиры с помощью монтажной пены и мощной петарды.

В результате происшествия никто не пострадал. Подростков задержали сотрудники полиции, и те во всем признались.

По мнению самого блогера, к произошедшему причастна его бывшая жена. Он рассказал, что после взрыва ему звонил неизвестный мужчина, который оскорблял нынешнюю его супругу и заставлял кричать проукраинские лозунги. Симонов также добавил, что этот инцидент далеко не первый. Ранее на него нападали с ножом «с приветом от бывшей», а также обливали дверь квартиры, краской, маслом и мочой.

В середине июля сотрудники ФСБ задержали членов неонацистской группировки «Параграф-88, готовивших покушение на блогера и журналистку Ксению Собчак, а также на главреда RT Маргариту Симоньян. Они признались, что действовали по заданию украинских спецслужб. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что CБУ охотится на известные в информационном пространстве российские фигуры ради резонанса.