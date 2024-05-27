Подравшихся и стрелявших на юге Москвы мигрантов выдворят из России Шестерых участников драки со стрельбой на юге Москвы выдворят из России

Фото: t.me/moscowcourts*

Шестерых участников драки со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы выдворят из России, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Пять из них получили штраф в 5 тысяч рублей, а шестой — в 7 тысяч рублей. Они проходили по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Участники драки в Бирюлево привлекаются к административной ответственности с выдворением на территории Российской Федерации. Нагатинский районный суд города Москвы, как правило, материалы дела по оформлению правонарушений по факту нарушений миграционного законодательства шестью участниками перемещаются драки в районе Бирюлево Западное г. Москвы, — сказано в сообщении.

Массовая драка произошла 21 мая на улице Медынской в Бирюлево Западном. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва», во время потасовки открыли огонь. Полиция задержала семерых активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 У РФ).

Позже стало известно, что к драке привело замечание, сделанное из-за действий, совершенных в отношении женщины. Отмечается, что в результате потасовки с ножевыми ранениями госпитализировали двух человек. Правоохранители также изъяли оружие: травматический пистолет и нож.