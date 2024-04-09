Подозрительный предмет нашли на железнодорожной станции в Москве MK.RU: на железнодорожной станции Очаково нашли подозрительный предмет

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Подозрительный предмет нашли на железнодорожной станции Очаково на западе Москвы, сообщает MK.RU. Пакет находился в цистерне из состава товарного поезда. По данным издания, на место вызвали взрывотехников и спасателей.

Предмет обнаружили в 11:40 на составе с цистернами на путях у станции Очаково. На место вызваны специалисты ФСБ и МЧС, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве эвакуировали из Национального медико-хирургического центра имени Пирогова около 700 человек. Причиной стала поступившая информация о минировании здания. Эвакуация была проведена из консультативно-диагностического центра, где нет лежачих пациентов. Позже стало известно, что сообщение о заложенных взрывных устройствах не подтвердилось, врачи и пациенты вернулись в больницу.

На западе Москвы тем временем водитель наткнулся на похожий на гранату Ф-1 предмет в каршеринговом автомобиле. По предварительным данным, арендовавший автомобиль мужчина обнаружил его под козырьком и обратился в техподдержку, те вызвали правоохранителей.

Также в Москве 53-летний житель выбил скидку в продуктовом магазине при помощи предмета, похожего на гранату. В магазине он попытался купить водку и лимонад. Так как скидочной карты у него с собой не оказалось, продавщица отказалась отпускать товар дешевле. В ответ на это мужчина стал угрожать гранатой. После ухода покупателя женщина вызвала полицию. Его задержали на лавочке у соседнего дома примерно через час.