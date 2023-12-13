Подозрительную пластиковую коробку нашли в приемной Минтруда в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозрительную пластиковую коробку обнаружили в приемной Министерства труда на улице Ильинка в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что звуков из нее нет, как и торчащих проводов. На место выехали оперативные службы. Позднее пресс-служба МВД России заявила NEWS.ru, что сообщений об опасных предметах ей не поступало.

По имеющейся информации, никаких заявлений о нахождении опасных предметов не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудники силовых структур в Твери предотвратили возможный теракт. По информации канала, спецслужбы обнаружили под Красинским мостом самодельное взрывное устройство и обезвредили его.

По данным канала, подозрительную коробку нашли под опорой переправы в Заволжском районе утром 17 ноября. Из устройства торчали провода, а сверху был закреплен таймер, на котором шел обратный отсчет времени. Находку ликвидировали на месте, а все, что осталось от СВУ, эксперты забрали на экспертизу. Канал отметил, что внутри устройства было шесть брусков пластичного вещества, а также поражающие элементы в виде болтов и гаек и электронный прибор.

До этого в Ленинградской области предотвратили взрыв на нефтепроводе Ярославль — Приморск. Неизвестные прикрепили к нему самодельное взрывное устройство, которое обнаружили охранники «Транснефти» и вызвали экстренные службы. СВУ находилось в металлическом контейнере с оборудованием, которое контролирует перекачку нефтепродукта.