Подозреваемым в убийстве пенсионерки в Кашире оказался 72-летний рецидивист Следователи задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки в Кашире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, которую похитили в Каширском районе днем 23 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. По данным ведомства, им оказался 72-летний сельчанин, который недавно освободился из колонии. Он отбывал срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней.

Подозреваемым оказался 72-летний житель деревни Топканово, недавно отбывший срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней в 2005 году, — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели автомобиль подозреваемого и обнаружили в багажнике кровь жертвы. Также эксперты установили, что на вещах потерпевшей есть его биологические следы.

Уголовное дело об убийстве 70-летней пенсионерки было возбуждено 23 декабря. Женщина успела позвонить дочери и сообщить, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. После этого связь оборвалась.

По версии следствия, пенсионерка вышла из дома на Дорожной улице, а затем отправилась на железнодорожную станцию. Там она села в электричку и доехала до станции Топканово. Оттуда, судя по камерам наблюдения, пенсионерка пошла пешком в сторону соседней деревни, но дальше ее след пропал.