Подозреваемый в убийстве скейтера в Москве назвал свои мотивы Обвиняемый в убийстве скейтера Балишанского в Москве сделал это из-за неприязни

Фото: t.me/moscowproc*

Подозреваемый в убийстве скейтера Константина Балишанского в Москве 6 июня совершил преступление из-за личной неприязни, сообщили в столичной прокуратуре. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый пояснил, что был знаком с потерпевшим и убийство совершил из личных неприязненных отношений к нему, — говорится в сообщении.

Фигуранту уже предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это статья 105 (убийство), 222 (незаконный оборот оружия) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково убили 34-летнего Балишанского. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства были изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

По информации Mash, убийцей мог оказаться некий Андрей Демин. Канал утверждает, что подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов.