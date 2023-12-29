Подозреваемый в убийстве пенсионерки в Кашире рецидивист отправится в СИЗО Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве пенсионерки в Кашире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье суд заключил под стражу 72-летнего рецидивиста, подозреваемого в похищении и убийстве 70-летней пенсионерки в Каширском районе, сообщает Telegram-канал «112». Ближайшие два месяца злоумышленник проведет в СИЗО.

По данным «112», подсудимый так и не ответил, где спрятал тело своей жертвы. При этом отмечается, что суд счел собранные улики достаточными, чтобы отправить его под арест.

Напомним, уголовное дело об убийстве 70-летней пенсионерки было возбуждено 23 декабря. Женщина успела позвонить дочери и сообщить, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. После этого связь оборвалась.

По версии следствия, пенсионерка вышла из дома на Дорожной улице, а затем отправилась на железнодорожную станцию. Там она села в электричку и доехала до станции Топканово. Оттуда, судя по камерам наблюдения, пенсионерка пошла пешком в сторону соседней деревни, но дальше ее след пропал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 27 декабря. Он недавно освободился из колонии, где отбывал срок за изнасилование и покушение на убийство несовершеннолетней.

Ранее в декабре в городе Пикалево Ленинградской области трое мужчин похитили на улице 59-летнего гражданина и вывезли в лес у деревни Заречье. Мужчину избили, отрезали ему мочку уха и воткнули нож в левое бедро. Злоумышленники отняли у пострадавшего кольцо, смартфон и 10 тысяч рублей и оставили его связанным в зимнем лесу.