Подозреваемый в убийстве мужчины в центре Москвы заключен под стражу Прокуратура: суд арестовал подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы

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Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По версии следствия, 16 мая во время конфликта с потерпевшим он разбил бутылку и нанес ему удар острием в шею. От полученных ран тот скончался.

С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о задержании подозреваемого. Столичное управление СКР возбудило уголовное дело. В Следкоме уточнили, что убийство произошло вблизи жилого дома на улице Николоямская. Однако утверждалось, что смертельный удар был нанесен ножом.

В апреле в Москве на Комсомольской площади нашли труп 44-летнего мужчины. На теле убитого обнаружены следы насильственной смерти в виде не менее двух ножевых ранений в области туловища. Возбуждено дело.

Ранее СМИ писали, что священник храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского жестоко убил жену в городе Нижнекамске в Татарстане. Мотивом убийства стала ревность. Мужчина зарезал супругу, расчленил, а затем спрятал голову в холодильнике, где ее нашли дети супругов. С 2019 года мужчина руководил отделом по тюремному служению Чистопольской епархии.