Подозреваемый в убийстве москвички на свидании в подвале улетел из страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция установила, что подозреваемый в убийстве москвички Вероники Кудиковой, чье тело нашли в подвале дома на востоке столицы, успел сбежать на родину в Узбекистан, передает Telegram-канал «112». Женщина была убита в ночь с 9 на 10 января. Вечером 10 января подозреваемый 35-летний Шехназар Ишбаев уже покинул страну через аэропорт Внуково.

Известно, что Кудикова познакомилась с Ишбаевым на сайте «ДругВокруг». О запланированном свидании она предупредила дочь. Также было известно, что мужчина назначил свидание именно в подвале. При этом мужчина представился ей Назаром. Дочь обратилась в полицию утром 10 января, когда не дозвонилась до матери.

Женщина писала, что встретилась с мужчиной у метро «Печатники», а потом поехала с ним до «Первомайской», они зашли в магазин за продуктами и алкогольными напитками, а после незнакомец позвал ее на свидание в подвал, где стояли диван и скамейка. Кудикову это смутило, но все же она пошла за мужчиной. В своем последнем сообщении дочери она отправила геолокацию — 16-я Парковая, где поблизости спустя несколько дней нашли ее труп.

СМИ сообщали , что тело пролежало в мешке двое суток. Погибшей было 42 года. Родственница жертвы сообщила, что женщина приехала в столицу, чтобы провести праздники с дочерью.