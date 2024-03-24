Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Подозреваемых в теракте доставили в Басманный суд для избрания меры пресечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в Басманный суд, передает ТАСС. Там предполагаемым виновникам трагедии изберут меру пресечения. Уточняется, что в суд поступило ходатайство СК об аресте одного из задержанных.

Мирзоев Далерджон, подозреваемый в нападении на «Крокус Сити Холл», доставлен в суд, — сказали в пресс-службе.

Следствие, как стало известно, также просит арестовать второго фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Речь идет о Рачабализоде Саидакрами Муродали.

Ранее в Сети были опубликованы кадры происходящего вокруг территории Басманного суда в Москве, куда доставили всех подозреваемых в совершении теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Здание суда было оцеплено, по его периметру дежурили сотрудники силовых ведомств. Вокруг выставлены ограждения, все припаркованные рядом автомобили эвакуировали. Кроме того, территорию обследовали кинологи с собаками.

Общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» начался в России 24 марта. По всей стране отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. На федеральных каналах также не будут показывать развлекательные передачи и рекламу.