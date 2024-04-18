Подозреваемого в убийстве москвича разыскивают оперативники ГУУР ТАСС: к розыску убийцы мотоциклиста в Москве подключили оперативников ГУУР и МУР

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Розыском подозреваемого в убийстве мотоциклиста из-за замечания о парковке автомобиля на юго-востоке Москвы занимаются самые опытные оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Кроме того, к его поискам были подключены специалисты Московского уголовного розыска.

К розыску подозреваемого подключены самые опытные оперативники уголовного розыска как из ГУУР, так и из МУР, — заявил собеседник агентства.

Убийство 25-летнего мотоциклиста произошло около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Москве вечером 17 апреля. Молодого человека ударил ножом мужчина, которому тот сделал замечание из-за неправильно припаркованного автомобиля. Пострадавший скончался от травм в больнице. Нападение на мотоциклиста попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Позднее СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве скрылся из Московского региона. Им является гражданин Азербайджана Шахин Аббасов. Правоохранительные органы объявили иностранца в федеральный розыск.

Также ранее в Сети появились кадры побега подозреваемого в убийстве мотоциклиста. Он уехал с места нападения на черном автомобиле BMW, который затем бросил во дворах.