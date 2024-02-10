Подозреваемого в мошенничестве крымского бизнесмена отправили в СИЗО Бизнесмен Азаров арестован в Москве по подозрению в мошенничестве

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО крымского бизнесмена Дениса Азарова, решение было принято в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС. Мужчине предъявлено официальное обвинение.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 8 апреля 2024 года, — сообщила представитель суда.

Преприниматель ранее занимал должность генерального директора ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление „Обуховская“» и «Донской антрацит», которые в конце января разрешил продать президент РФ Владимир Путин. Азарову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Президент РФ Владимир Путин 25 января подписал распоряжение, разрешающее АО «Лучшее решение» приобрести компании «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Эти угольные активы ранее принадлежали украинскому миллиардеру Ринату Ахметову. В июне 2023 года они перешли СБК «Премьер» после удовлетворения соответствующей просьбы ФАС.