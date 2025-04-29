Подозреваемого в госизмене россиянина отправили в СИЗО Мещанский суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте россиянина с фамилией Филиппов в рамках дела о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки суда. Информация о личности обвиняемого и детали уголовного дела не раскрываются.

Решение суда о мере пресечения уже вступило в законную силу. По статье о госизмене обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Отмечается, что Филиппов был задержан в начале 2025 года за неподчинения правоохранителям и нецензурную брань. Тогда Лефортовский суд признал его виновным в мелком хулиганстве и арестовал на 15 суток.

Ранее военный суд в Хабаровске признал 26-летнюю женщину виновной по делу о госизмене и терроризме. Злоумышленница, по данным источника, передавала украинским спецслужбам сведения об административных зданиях правоохранительной структуры РФ. Суд установил, что в марте 2024 года женщина сама наладила контакт с представителями террористической организации и выразила готовность оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России.

До этого сообщалось, что житель Владивостока осужден на 6,5 года за публичные призывы к смене государственной власти в России. Он также оправдывал совершенный в апреле 2023 года Дарьей Треповой теракт в Петербурге.