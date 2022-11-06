Иностранка избила и покусала полицейских в отделении в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушка, задержанная по подозрению в занятии проституцией, избила и покусала сотрудников полиции, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Успокоить женщину смогли только трое силовиков.

31-летнюю девушку задержали на юго-западе Москвы, после чего доставили в одно из отделений. Как рассказал источник издания, женщину оскорбили выдвинутые обвинения, из-за чего она набросилась на сотрудников правоохранительных органов.

Одного ударила по предплечью, заломила руку болевым приемом и бросила силовика об стену. Второй правоохранитель попытался скрутить иностранку, в итоге оба оказались на полу, и соперница в ярости укусила блюстителя закона за ногу, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в одном из кабинетов полицейского отдела. В помещении находилось трое сотрудников, которым пришлось приложиться усилия, чтобы разнять дерущихся.

Характер травм, полученных полицейскими, не уточняется. Надзорным органам предстоит дать правовую оценку инциденту.

Ранее житель Анапы оплатил услуги проститутки, но она оказалась мужчиной. За интим-услуги он отдал три тысячи рублей, роэтому «пострадавший» обратился в полицию и заявил о похищении денег.