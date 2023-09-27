Пожар произошел на востоке российской столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованных кадрах в небо поднимается огромный столб черного дыма. По предварительной информации, инцидент произошел на Большой Косинской улице.
Информация о том, что именно горит, на данный момент неизвестна. Все обстоятельства и подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на открытой автомобильной стоянке в Кирове. По данным регионального управления МЧС, полностью выгорели шесть грузовиков. Инцидент произошел на Автотранспортном переулке. К тушению возгорания привлекли семь пожарных расчетов. Никто не пострадал.
Также стало известно о пожаре в храме Воздвижения Креста Господня в Перми. Площадь распространения огня превысила 130 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Кроме того, сообщалось о сильном пожаре на нефтебазе в поселке Холодные Ключи в Оренбургской области. В результате происшествия пропал сотрудник предприятия «Энергорусурс». По данным Telegram-канала SHOT, загорелись пять цистерн с сырой нефтью. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.