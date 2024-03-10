Подмосковью не хватает автобусов и водителей В Подмосковье агитируют учиться на водителей автобусов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Муниципалитеты Московской области активно призывают граждан бесплатно обучиться вождению автобуса, обращает внимание Telegram-канал «Осторожно, Москва». При этом в Мострансавто признают, что, кроме тысячи водителей, не хватает и других работников. В том числе открыто около 300 вакансий слесарей. Об этом говорил губернатор Андрей Воробьев.

Самый серьезный вызов для нас — это нехватка работников. В Мострансавто требуется порядка одной тысячи водителей, около 300 слесарей. Притом что средняя зарплата водителей составляет 95 тысяч рублей, — говорил Воробьев в феврале.

Перегруз системы общественного транспорта связывают с интенсивной застройкой районов. Иногда автобусы приходили без стекла или у них отваливались колеса на ходу. Инфраструктура городов не выдерживает такого количества людей.

Зимой в некоторых подмосковных районах наблюдались перебои с отоплением из-за аварий на ТЭС. В том числе на новогодних каникулах без тепла остались 173 жилых домах Подольска. Эксперты отмечают, что, по разным оценкам, от 60 до 90% инженерной инфраструктуры в России является изношенной, ее тотальный государственный аудит не проводился, а строились эти сети в период с 50-х по 70-е годы XX века.