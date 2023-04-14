Подмосковный депутат на дороге сломал нос отцу топ-менеджера крупного банка SHOT: подмосковный депутат Черницов на дороге сломал нос отцу топ-менеджера Россельхозбанка

Фото: stupinoadm.ru

Евгений Черницов

Telegram-канал SHOT сообщил, что топ-менеджер Россельхозбанка обвинил 38-летнего ступинского депутата Евгения Черницова в избиении. По данным канала, парламентарий напал на топ-менеджера и его 64-летнего отца и сломал пожилому мужчине нос.

SHOT сообщает, что инцидент произошел на перекрестке улиц Горького и Пристанционной в Ступино, BMW Черницова перегородил дорогу другой машине, депутат вытащил пенсионера из автобуса и избил. По данным канала, сын пытался заступиться за отца, но получил ушибы лица.

Сам Черницов отрицает обвинения, он заявил, что сам стал жертвой — мужчины напали на него, когда он ехал в машине с ребенком, сообщает SHOT. Сейчас в инциденте разбирается полиция.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео ДТП с участием сына экс-депутата и гендиректора «Алтай-Форест» Николая Бушкова. По данным канала, 21-летний Александр Бушков в центре Новосибирска сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся, по его словам, из-за испуга. Пострадавшая умерла до приезда скорой.

Мать подозреваемого ранее отказалась комментировать происшествие. В настоящее время отец задержанного Николай Бушков находится под следствием по обвинению в незаконной рубке деревьев.