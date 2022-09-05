Подмосковные травматологи спасли палец подростку, неудачно резавшему арбуз

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Луховицкие травматологи спасли палец подростку, который неудачно разделывал арбуз. Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области, в луховицкую больницу поступил 16-летний подросток с травмой пальца левой руки, полученной при резке арбуза. На поврежденное сухожилие был наложен шов, что позволило восстановить подвижность пальцев. Сам пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Пациент вовремя обратился за медицинской помощью, поэтому удалось избежать тяжелых последствий. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации, который позволит полностью восстановить повреждённое сухожилие и мышцы, — рассказал заведующий отделением травматологии Ренат Абдулаев.

Ранее в Белгородской области подросток получил серьезные травмы, пытаясь разобрать найденный боеприпас. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Взрыв повредил лицо и глаз, также мальчик потерял кисть руки. В связи с инцидентом губернатор региона Вячеслав Гладков призвал родителей и учителей проявлять бдительность и информировать детей об опасности найденных боеприпасов.