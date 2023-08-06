Подмосковное Ступино превратилось в Анапу Очевидцы засняли на видео пляж в Ступино и сравнили его с Сочи и Анапой из-за числа людей

Отдыхающие в подмосковном Ступино поделились видеозаписью с местного пляжа, который по числу посетителей на месте напоминает южные курорты в горячий сезон. Автор видео сравнила пляж с Анапой и Сочи, но не рекомендовала посещать эти места отдыха.

Это «Ужасы нашего городка». Это хуже чем Анапа, Сочи вместе взятые. Вот там, далеко через карьер — это все люди. Короче, не рекомендуем, — заявила женщина за кадром.

В городском округе местом массового отдыха людей у воды с начала июня определен котлован в районе Белопесоцкого монастыря. Здесь оборудовано два пляжа с мягким песком, душевыми, кабинами для переодевания, туалетом и зонтами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Центральную Россию после аномально жарких температур на некоторое время придут дожди и похолодание. Температура выше стандартной нормы будет в Поволжье, на Урале, на востоке Южного федерального округа, а также в Приморском крае и на Сахалине.

После недели тропических ливней в столице жители начали находить в дворах шампиньоны. Житель дома на улице Декабристов опубликовал фото грибов, отметив, что пойдет «охотиться на жульен».