«Подъем»: в Москве таксист принял роды у пассажирки

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В Москве водитель «Яндекс.Такси» принял роды у пассажирки, которая вместе с мужем ехала в больницу. В разговоре с «Подъемом» мужчина рассказал, что у женщины во время поездки начались схватки и ему пришлось сократить маршрут, чтобы доставить роженицу к медикам намного быстрее, чем показывал навигатор.

Юсуф Катчиев вез чету в роддом, когда у пассажирки начались схватки. По словам водителя, до учреждения оставалось ехать около часа, из-за чего он обратился к полицейским и попросил сопроводить машину. В ответ на это силовики подсказали, где больница, но отказали в иной помощи, вынудив водителя действовать по-своему: он включил аварийку и начал ехать, везде, где мог срезать.

Я там не оборачивался, чтобы не смущать, хотя в этот момент, думаю, особо ничем не смутишь. Она начала кричать и тужиться, и малыш появился, — сказал таксист.

По словам водителя, у женщины родился мальчик весом 3,7 кг и ростом 53 см. Волнуясь, Катчиев стоял около больницы и ждал, пока появятся новости о младенце. Пара поблагодарила таксиста, а муж роженицы даже обнял водителя.

Катчиев рассказал, что у пассажиров мальчик стал третьим ребенком. У самого водителя есть сын. Таксист признался, что после этого случая хотел бы поддерживать свою жену во время родов, потому что «материнство не поймешь, пока не поприсутствуешь».

Похожая история произошла ранее в Самаре. Там водитель тоже принял роды у пассажирки. У женщины родился сын, которого хотели назвать Марселем, однако позже решили изменить имя на Денис — так звали водителя, который стал «акушером» для девушки.