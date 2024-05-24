«Подъем»: театр Вахтангова отменил вечер памяти Туминаса после жалобы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Римас Туминас

Telegram-канал «Подъем» сообщил, что в театре Вахтангова отменили вечер памяти Римаса Туминаса после жалобы. По его информации, активисты написали письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором сообщили, что бывший худрук симпатизировал Украине и покинул Россию из-за политических убеждений.

Канал добавил, что авторы письма также попросили снять с показа все спектакли, которые срежиссировал Туминас. По информации «Подъема», в самом театре отказались комментировать поступившую информацию.

Известно, что Туминаса уволили из театра в 2022 году. После этого он переехал в Литву. Режиссер умер в 2024 году в итальянской больнице.

Ранее нынешний директор театра Кирилл Крок рассказал, что Туминас любил артистов, с которыми работал, и никогда их не обижал. По его словам, режиссер в то же время был очень требовательным к сотрудникам.

Римас Туминас был худруком театра имени Евгения Вахтангова с 2007 по 2022 год. Режиссер вывел его на одну из ведущих позиций среди драматических театров по всей территории РФ. По словам Крока, жестокая болезнь сразила его тогда, когда он сам и его коллектив были в великой славе.