Подельник предполагаемой убийцы Дугиной попал в больницу в Москве РЕН ТВ: подельник предполагаемой убийцы Дугиной попал в больницу в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Кузнецов, сообщник предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной, госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным СМИ,1 марта его поместили на карантин в инфекционном отделении больницы ФСИН.

Телеканал отмечает, что Кузнецов не явился на заседание в Пролетарский суд Тулы из-за состояния здоровья. Второй фигурант дела, Александр Сучков, на заседании присутствовал.

Мужчин обвиняют в подделке документов. Сучков признал свою вину частично. При этом он опроверг информацию о том, что документы были изготовлены для совершения другого правонарушения.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года в Подмосковье. Когда девушка ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

Прошлым летом ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки. Виновниками были названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения. 2 ноября Басманный суд заочно арестовал ее, предъявив обвинение по статье УК 105 ч. 2 пункты «е», «ж», «л» (убийство, совершенное общеопасным способом по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти или вражды).