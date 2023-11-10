Подбросившего наркотики Голунову экс-полицейского освободили по УДО Осужденного по делу Голунова экс-полицейского Коновалова освободили по УДО

Фото: Сергей Булкин/ NEWS.ru

Зеленоградский городской суд освободил по УДО бывшего полицейского Дениса Коновалова, которого в мае 2021 года приговорили к пяти годам колонии за незаконное задержание и фальсификацию доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил «Ведомостям» его адвокат Алексей Губкин. Уточняется, что потерпевший присутствовал на заседании и против освобождения подсудимого не возражал.

Коновалов еще на следствии признал вину, раскаялся, принес мне извинения. Отбыл большую часть наказания. Я не возражал против удовлетворения его ходатайства, — сказал Голунов.

Журналиста Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных событий года. По словам самого корреспондента, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в его защиту. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого началось расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задержавших журналиста.

Так, в мае 2021 года приговоры за незаконное задержание и фальсификацию доказательств были вынесены пятерым экс-полицейским — Игорю Ляховцу, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву, Максиму Уметбаеву и Денису Коновалову. Им назначили сроки от 6 до 12 лет колонии. Минимальный срок получил Коновалов, полностью признавший вину.

Ранее сообщалось, что троих бывших полицейских, осужденных по делу Голунова, выпустят из колоний. Лишение свободы им заменили на принудительные работы в исправительных центрах. Такое решение принял Кировский областной суд.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.