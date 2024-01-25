«Подарок на день рождения Зеленскому»: сторонники Стрелкова о приговоре Сторонники Стрелкова назвали приговор суда «подарком» на день рождения Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Сторонники экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова у здания суда в Москве назвали приговор к четырем годам колонии за экстремизм «подарком» на день рождения президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает корреспондент NEWS.ru. Сегодня, 25 января, Зеленскому исполняется 46 лет.

Сегодня, кстати, день рождения Зеленского. Вот наш любезный суд российский сделал ему великий подарок. Там, наверное, празднуют все, довольные. И Гаагский суд так называемый, который нашему президенту вынес обвинение, так сказать. Так что все враги России сейчас радуются благодаря российскому суду, — сказал мужчина.

Московский городской суд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Экс-главу Минобороны ДНР признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, судья огласил лишь резолютивную часть приговора.

В своем последнем слове Стрелков сказал: «Служу Отечеству». Срок нахождения в СИЗО Стрелкову зачли по формуле «день за полтора», таким образом, ему предстоит отсидеть три года и 83 дня, при этом у него есть право на УДО. Суд также изъял ноутбук, с которого Стрелков писал посты.