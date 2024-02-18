В детском парке Москвы провалилась крыша сцены летнего театра

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

В столичном парке на Большой Филевской улице вечером 18 февраля провалилась крыша сцены летнего театра, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы сообщили его авторам, что наиболее вероятной причиной случившегося стал скопившийся на крыше снег. Отмечается, что место огородили, о пострадавших информации нет.

Это новая постройка. Парк открыли меньше года назад после капремонта. Обрушилось от снега, потому что его никто не чистил, там накопилось очень много, — поделились собеседники канала.

В первую декаду февраля в Москву пришел мощный североатлантический циклон «Ольга». Синоптики предупреждали, что в российской столице вероятно выпадение до четверти месячной нормы осадков. После этого морозы должны были накрыть центральные и западные области страны. Снегопады принесли в Москву 8-балльные пробки, массовые ДТП на трассе М-4 и резкое подорожание поездок на такси.

В середине декабря в городе Донском Тульской области тяжести снега не выдержала крыша производственного предприятия. Кровля металлического ангара рухнула на площади 1,8 квадратного километра. Региональная прокуратура начала расследование инцидента и организовала проверку. Как стало известно, никто не пострадал.