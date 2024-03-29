В Солнечногорске спасатели вытащили мальчика из трясины в центре города

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске 28 марта пришлось вызывать на помощь сотрудников МЧС, чтобы вызволить детей и трясины на Советской площади. Ранее на этом месте был каток. Одного мальчика местные жители смогли вытащить самостоятельно, а второго доставали спасатели, передает Telegram-канал «Подслушано в Солнечногорске».

Для спасательной операции понадобились деревянные поддоны и лопаты. Сотрудники МЧС огородили ребенка ими и общими усилиями вытащили под аплодисменты соседей. Дети объяснили, что залезли в грязь ради забавы.

По данным MSK1.RU, местные жители обратились к администрации с просьбой огородить или убрать трясину, чтобы никто больше не пострадал. Уже вечером место происшествия огородили, а с утра коммунальщики начали убирать песок.

Ранее стало известно, что маленькую девочку чуть не затянуло в эскалатор в торговом центре Новосибирска. Она упала перед ступенями и зацепилась одеждой за движущуюся лестницу. Плач ребенка услышал один из сотрудников ТЦ, который спас девочку. На опубликованных в Сети кадрах видно, как упавшая на эскалатор девочка пытается самостоятельно подняться, однако не может этого сделать из-за движения ступеней.