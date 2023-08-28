Под авто сотрудницы компании — производителя ядерного топлива нашли жучок Mash: в машине сотрудницы компании – производителя ядерного топлива нашли жучок

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Telegram-канал Mash сообщает, что в Москве сотрудник сервиса по ремонту автомобилей нашел шпионский жучок, прикрепленный ко дну машины главного специалиста АО «ТВЭЛ». По данным канала, механик сразу же связался с хозяйкой авто и сообщил о находке, та, в свою очередь, незамедлительно обратилась в полицию.

Mash сообщает, что к автомобилю был прикреплен GPS-передатчик. По данным канала, компания АО «ТВЭЛ» занимается фабрикацией ядерного топлива, обогащением урана, производством газовых центрифуг, а также научно-исследовательскими и конструкторскими проектами.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на своего мужа в полицию из-за прослушивающих устройств, которые она нашла в микроволновой печи и автомобиле. Сначала она нашла устройство в микроволновке, услышав странный звук. К ней был подключен аппарат, собранный из смарт-часов и телефонной зарядки. Через день женщина нашла жучок в своем автомобиле.

В августе предмет, похожий на взрывчатку, нашли под днищем автомобиля Toyota Land Сruiser в автосервисном центре на Краснодарской улице в столичном районе Люблино. Позднее выяснилось, что причиной паники стал пакет с наклеенной на него изолентой. Осмотревшие его полицейские сообщили, что угрозы этот предмет не представляет.