Почти на 15 лет сядет житель Одинцово, убивший мужчину из-за лая собаки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд назначил 14 лет и 10 месяцев лишения свободы мужчине, который убил человека из-за лая собаки в подмосковном Одинцово, сообщает прокуратура региона. Преступление произошло в 2022 году, отбывать наказание за него преступник будет в колонии строгого режима, затем его ждет ограничение свободы на год и шесть месяцев.

Сейбанов в вечернее время 22 сентября 2023 года <...> вступил в словесный конфликт с супружеской парой и​ нанес множественные колото-резаные ранения 45-летнему мужчине. Потерпевший​ впоследствии от полученных повреждений скончался в медицинском учреждении, — сообщили в прокуратуре.

В ноябре был задержан житель Дзержинска по обвинению в убийстве мужчины из-за того, что собака погибшего напала на его питомца. Владелец пса ударил оппонента ножом в живот, от чего тот скончался на месте происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Также в ноябре стало известно, что житель Санкт-Петербурга убил собаку своей сожительницы в состоянии алкогольного опьянения. Он всадил нож в сердце питомца. Хозяйка собаки по кличке Джек утверждает, что она попыталась спасти животное и отнесла его в ветеринарную клинику поселка Шушары, однако специалистам оставалось лишь констатировать его смерть. Предполагается, что мотивом для убийства послужила ревность.