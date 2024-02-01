Почти 500 человек вывели из ТЦ «Охотный ряд» в Москве из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы почти 500 человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд», сообщает РЕН ТВ. По его данным, причиной стало анонимное сообщение о минировании.

Опубликовано видео с места. На кадрах видно, что полицейские стоят на входе в ТЦ «Охотный ряд» и никого не пускают внутрь. К месту прибыла машина пожарных.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что из ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали около тысячи человек. По словам собеседника агентства, на место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи. Обстановка спокойная, сведений о пострадавших не поступало.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что всех посетителей торгового центра на Манежной площади попросили срочно покинуть здание. Охрана сообщила, что ТЦ «Охотный ряд» закрывается по техническим причинам. На место прибыли полицейские и спасатели.

28 января из здания Дворца культуры «Красный Октябрь» в Москве эвакуировали около 500 человек. СМИ писали, что в ДК произошло замыкание кабеля в подвале. Обошлось без пожара, никто не пострадал.

Также 28 января в Москве произошел пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади. На момент прибытия пожарных из-под крыши здания валил дым. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 250 квадратных метров. Пожар был потушен, никто не пострадал.

7 января в Москве произошел пожар в гостинице Holiday Tagansky. СМИ писали, что огонь возник в номере на третьем этаже отеля. Проводилась эвакуация людей, сведений о пострадавших не поступало.