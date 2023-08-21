Почти 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений Росавиация: 47 самолетов не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

45 пассажирских рейсов и два грузовых были перенаправлены из Москвы на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга, говорится в Telegram-канале Росавиации. Они не смогли приземлиться в столице из-за ограничений, введенных ранее в целях обеспечения безопасности.

Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Все ограничения были сняты, пассажиры уже доставляются в аэропорты назначения. По данным Росавиации, Внуково, Домодедово, Шереметьево, а также Жуковский в Подмосковье работают в штатном режиме.

Ранее во всех столичных аэропортах был объявлен план «Ковер». Ограничения на прием и вылет рейсов действовали с 06:25 до 08:30.

Как позднее уточнили в Минобороны РФ, на подлете к Москве был сбит беспилотный летальный аппарат. Он был замечен в Истринском районе. Еще один дрон ликвидировали вблизи населенного пункта Покровское.