Почти 12 часов пассажиры не могут вылететь из Шереметьево в Венесуэлу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 12 часов пассажиры не могут вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Венесуэлу, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, людей дважды сажали на рейс авиакомпании Nordwind Airlines, но каждый раз вылет переносили.

SHOT сообщает, что рейс из Москвы в Порламар должен был вылететь в 03:05, в районе шести часов утра пассажиры заняли свои места на борту и готовились к 14-часовому полету, однако лайнер проехал несколько метров, после чего вернулся из-за технической неисправности.

По данным канала, после этого рейс был перенесен на 12:30, путешественников снова пригласили на борт, но самолет опять никуда не полетел. Как рассказали SHOT пассажиры, представители авиакомпании выдали им ваучер на питание в кафе «Крошка Картошка», следующая попытка вылететь в Порламар состоится в 18:10, общая задержка достигнет 15 часов.

Накануне стало известно, что в подмосковном аэропорту Жуковский 400 человек более 12 часов ожидали вылета в Шри-Ланку. При этом пассажиры пожаловались, что представители авиакомпании Red Wings не дали каких-либо разъяснений о задержке рейса. Они рассказали, что сначала их посадили в «совершенно убитый» самолет, а затем попросили выйти из него. Из-за задержки рейса им раздали горячее питание. Некоторые обратили внимание, что боксы с едой датированы сентябрем 2023 года.