Почти 1 млн посетителей побывали на выставке «Россия» в январские праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около миллиона человек посетили Международную выставку-форум «Россия» с 3 по 8 января, сообщила генеральный директор экспозиции Наталья Виртуозова. Она поблагодарила посетителей выставки и отметила, что их ожидает еще множество интересных событий, передает ТАСС.

Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи Рoссии начинаются с каждого из нас... Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям, — сказала она.

В конце декабря стало известно, что за полтора месяца работы иммерсивной выставки «Просвещение. Большие Перемены» на ВДНХ в Москве ее посетили более 260 тысяч человек. Мультимедийная экспозиция, открывшаяся 7 ноября на форуме «Россия» в павильоне № 57, создана Фондом гуманитарных проектов по поручению Минпросвещения РФ.

Как отметил управляющий директор фонда Иван Есин, формат экспозиции является сочетанием иммерсивных технологий, ярких и понятных многим знаковых образов, а высокое качество научно-изыскательной и сценарной работы создает эффект погружения в детали.

Луганская Народная Республика показала свои достижения на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. ЛНР продолжает привлекать инвесторов, несмотря на вооруженный конфликт на территории региона, сообщил глава республики Леонид Пасечник. В том числе развивается аграрная промышленность, пояснил он. Недавно в республике построили новый животноводческий комплекс с замкнутым циклом производства. Также восстанавливается научно-образовательный потенциал региона.