«Почему должна умолять?»: в Электростали возмутились отсутствием отопления Жительница Электростали жалуется на бездействие властей при отсутствии отопления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Электростали Елена заявила в комментарии NEWS.ru, что в ее квартире без газового отопления и обогревателя температура воздуха не поднимается выше 10 градусов тепла. При этом, по ее словам, власти никак не реагируют на жалобы в связи с отсутствием теплоснабжения. В то же время из-за дополнительного использования обогревателей растет сумма в квитанции.

С начала отопительного сезона все греются лишь обогревателями и газом. Без них температура в домах не превышает и 10 градусов. Сейчас хоть немного потеплело, до этого было еще холоднее. Хочется спросить у властей, кто возместит счета за электричество? <...> Почему я после суточной смены должна звонить, умолять о качественном оказании коммунальных услуг, оплаченных вовремя? — возмутилась Елена.

Женщина уточнила, что живет в квартире на улице Корнеева. Ранее в подмосковной Электростали местные жители развели во дворе костер, чтобы греться из-за отсутствия отопления в квартирах. Массовый сход во дворе у места обогрева сняли на видео и выложили в Сеть, чтобы обратить внимание местных властей и губернатора региона Андрея Воробьева.

8 января Воробьев проводил встречу с жителями микрорайона Климовска в Подольске. В ходе мероприятия гражданам запрещали вести видеосъемку, объясняя это тем, что на месте работает телевидение. Воробьев пояснил, что для восстановления отопительной инфраструктуры необходимы миллиарды.