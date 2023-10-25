Почему в Москве закрыли Киевский вокзал 25 октября, при чем тут Украина Стало известно, почему в Москве закрывали Киевский вокзал

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Вход на Киевский вокзал в Москве временно ограничен по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Что известно на данный момент?

Закрытие Киевского вокзала 25 октября 2023 года

В 16:39 по московскому времени в Telegram-канале Московской железной дороги опубликовали информацию, что в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами из здания были эвакуированы пассажиры, а вокзал временно закрыли.

«Проход на платформы осуществляется через парковку. Ведется информирование пассажиров», — говорилось в публикации.

В справочной РЖД пояснили, что на месте работают сотрудники полиции. Однако неизвестно, когда полностью откроют вокзал.

«У нас сейчас ЧС. Поступил анонимный звонок о минировании помещения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Но на расписание поездов это никак не повлияло. К сожалению, мы не знаем, когда именно будет открыт вход на Киевский вокзал. Скорее всего, когда сотрудники закончат свои мероприятия», — сказали в справочной.

В 17:31 в МЖД сообщили, что для пассажиров открыты второй, третий и четвертый подъезды.

«В настоящее время на Киевском вокзале для пассажиров открыты второй, третий, четвёртый подъезды. Для проведения оперативных мероприятий остается закрытым первый подъезд. На движение поездов ситуация не влияет», — отметили в Московской железной дороге.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, Киевский вокзал был закрыт из-за анонимного звонка с территории Украины.

«Ограничения на Киевском вокзале в Москве связаны с поступившим с Украины анонимным звонком об угрозе взрыва», — рассказал источник агентства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие объекты ранее были эвакуированы в Москве

В Москве в ночь на 3 сентября эвакуировали Киевский вокзал после звонка с сообщением об угрозе взрыва.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

24 августа августа все торговые центры российской столицы получили анонимные сообщения о минировании.

«По электронной почте с Украины поступили сообщения о минировании всех ТЦ в Москве», — заявил источник РИА Новости в экстренных службах.

Он пояснил, что торговые центры Москвы проверяются выборочно и людей не стали эвакуировать из зданий.

22 августа столичный парк «Зарядье» закрыли из-за сообщений о неопознанном устройстве. Все работники и гости были эвакуированы из соображений безопасности. Кинологи не обнаружили признаков взрывных устройств, позднее работа парка была возобновлена.

Аналогичные меры принимались 20 августа. В тот же день парк вновь открылся для посетителей.

Читайте также:

Собянин рассказал о новой станции метро «Гольяново»: где и когда построят

В Москве отреагировали на идею ЕС ввести «паспорта демократии» для россиян

«Аэрофлот» ответил комику Соболеву после скандала с его ребенком и женой