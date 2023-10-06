Почему в Москве пробки вечером достигли 10 баллов, какие улицы стоят

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пробки в Москве в пятницу вечером достигли максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Что об этом известно?

Где в Москве были зафиксированы пробки

По данным «Яндекс. Карт», практически встал центр города. Плотное движение на Садовом кольце и на внешней, и на внутренней стороне.

Также серьезные затруднения есть при проезде на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Софийской, Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце — от Покровского до Страстного бульвара, а также на улицах Мясницкой, Пятницкой, Большой Никитской, Новом Арбате, Петровке.

Кроме того, заторы наблюдаются на участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, наибольшие — от Лужнецкой эстакады до Хорошевской эстакады, от Лефортовского тоннеля до Сущевского Вала.

Отдельные локальные трудности есть на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юге. Стоят и вылетные магистрали: Ярославское шоссе, Ленинский проспект, Варшавское шоссе, шоссе Энтузиастов.

Около 18:30 сервис оценивал заторы на дорогах в 10 баллов, к 19:00 оценка снизилась до девяти баллов.

Из-за чего возникли заторы в Москве

По мнению автоэксперта Максима Едрышова, причиной больших пробок в Москве могла стать непогода. По его мнению, свою роль сыграл фактор дождя.

«Скорее всего, фактор дождя — это номер один в причинах московских пробок. К тому же намного раньше за последние дни стало темнеть. И вот сейчас сумерки, дождь, и, видимо, автомобилисты чуть отвыкли от всей этой прелести, поэтому все встали», — сказал специалист msk1.ru.

Автожурналист Максим Кадаков тоже считает, что причиной заторов является плохая погода.

«Я думаю, это не связано с реорганизацией движения, у нас в последнее время ничего принципиально не менялось в городе. Можно только предположить, что люди в последние дни теплые пытаются сделать свои дела, с другой стороны, резко исполнилась погода. И это наложилось одно на другое», — объяснил он.

Почему в Москве закроют станцию метро «Алексеевская»

Станцию «Алексеевская» на Калужско-Рижской линии московского метро закроют более чем на год для реставрации вестибюля и установки нового эскалатора.

Согласно проектной документации, на станции появится четвертый эскалатор на спуск и подъем, также планируется ликвидировать течи на уже имеющихся подъемниках. Необходимость в установке еще одного эскалатора вызвана большой загруженностью Калужско-Рижской линии, через которую ежедневно проходят больше 1,3 млн пассажиров.

По данным управы Алексеевского района, ремонт на станции собираются начать в 2026 году. С момента начала ремонтных работ и на протяжении 14 месяцев «Алексеевская» будет закрыта на вход и выход.

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