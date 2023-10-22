Почему в Москве перекрывали Красную площадь: что там, когда откроют MSK1.RU: Красную площадь в Москве закрыли для посетителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В субботу, 21 октября, в Москве перекрыли Красную площадь. Территорию огородили железными заборами и ввели усиленное патрулирование сотрудниками Росгвардии. Кроме того, на Васильевском спуске было перекрыто движение транспорта и пешеходов. Что произошло?

Что произошло на Красной площади 21 октября

Как сообщает портал MSK1.RU, причина перекрытия Красной площади — подготовка к годовщине военного парада в Москве 7 ноября 1941 года. Один из охранников территории рассказал корреспонденту издания, что в этот день на мероприятие прибудут самолеты и танки времен Великой Отечественной войны.

В 2023 году Красную площадь уже временно закрывали для посетителей, доступ к ней был ограничен в течение двух недель — с 27 апреля по 10 мая. Такие меры были связаны с подготовкой и проведением празднования Дня Победы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские власти пока не объявляли дату открытия одной из главных достопримечательностей страны.

В то же время сайт КПРФ информирует, что 28 октября в преддверии 105-й годовщины Ленинского комсомола состоится возложение цветов к Мавзолею Владимира Ленина на Красной площади.

Что за военный парад прошел на Красной площади 7 ноября 1941 года

Военный парад проводился в честь 24-й годовщины Октябрьской революции в момент Битвы за Москву в годы Великой Отечественной войны. В связи с наступлением Германии на столицу СССР мероприятие проводилось в условиях строжайшей секретности под названием «Операция войск московского гарнизона».

В момент проведения парада линия фронта находилась всего в нескольких десятках километров от Москвы. По оценкам историков, парад имел большое историческое значение, показав твердость духа бойцов и командиров Красной армии и вдохновив тысячи молодых людей со всей страны записаться добровольцами на фронт.

Военный парад начался 7 ноября 1941 года в восемь часов утра, шествие возглавлял военачальник Павел Артемьев. Принимать парад должен был генерал Георгий Жуков, чьи войска держали оборону столицы. Однако Жуков был вынужден остаться на командном пункте, а на Красной площади его заменил маршал Семен Буденный. На трибуне мавзолея расположились Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Анастас Микоян, Лаврентий Берия, Георгий Маленков, Александр Щербаков, Николай Кузнецов, Алексей Косыгин и другие государственные деятели. Помимо представителей рабочих и служащих, на парад были приглашены иностранные корреспонденты.

Фото: Самария Гурария /Фотохроника ТАСС Москва. Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года

Изначально парад должны были транслировать по радио только на площадях Москвы. Однако по поручению Сталина его распространили на весь мир. Парад начался с приветствия маршала Буденного, который выехал на коне из ворот Спасской башни под бой курантов. После выступления Сталина сводный оркестр заиграл «Интернационал», а на Софийской набережной устроили орудийный салют. Торжественное движение войск началось под звуки марша «Парад».

В общей сложности за час по Красной площади прошли 28 467 человек, в том числе: 69 батальонов из 19 044 пехотинцев, шесть сабельных и один тачаночный эскадроны из 546 кавалеристов; пять моторизованных батальонов из 732 стрелков и пулемётчиков, 2165 артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев в числе 20 батальонов. В параде использовали 16 тачанок, 296 пулеметов, 18 миномётов, 12 зенитных пулеметов, 140 артиллерийских орудий и 160 танков. По одной из версий, во время парада военную технику снабдили боеприпасами на случай немедленной мобилизации на фронт. Согласно другой, в целях безопасности у солдат изъяли патроны, а из танков и артиллерийских орудий убрали снаряды.

Ежегодно 7 ноября, начиная с 2005 года, в честь дня проведения военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади отмечается День воинской славы России.

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