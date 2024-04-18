Побег подозреваемого в убийстве мотоциклиста попал на видео На видео попал момент бегства подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве

Фото: t.me/moscowproc

Правоохранительные органы Москвы задержали отца и брата 21-летнего Шахина Аббасова после убийства 25-летнего мотоциклиста, передает Telegram-канал Mash. Подозреваемые сбежали с места происшествия на черном BMW, затем они бросили машину во дворах и попытались скрыться, что и попало в объектив камеры видеонаблюдения.

По данным канала, статью уголовного дела по факту преступления ужесточили, теперь расследование ведется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Известно, что обвиняемым по ней грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Причиной конфликта между 25-летним мотоциклистом и 21-летним Шахином Аббасовым стало замечание — владелец двухколесного транспорта обратил внимание на припаркованную на тротуаре у подъезда иномарку и обратился к водителю. В ответ на это владелец авто с ножом набросился на москвича и нанес ему удар в область паха. Пострадавший вскоре потерял сознание и скончался в реанимации.

Ранее лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов заявил, что участники движения готовы оказать любую помощь родным убитого москвича. Он назвал произошедшее трагедией и заявил, что ему обидно за смерть молодого человека.