«Надо наказать»: Соболев об офицере, избившем школьника во время урока Депутат потребовал наказать педагога, который избил в московской школе восьмиклассника из-за длины волос

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Виктор Соболев

Педагог школы №2031, который избил восьмиклассника из-за длины волос, должен ответить по закону, заявил в комментарии NEWS.ru депутат комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он заверил, что будет разбираться с ситуацией.

Случай конечно, вопиющий. Кончено тут надо во всем разобраться и наказать по всей строгости за такие вещи. И никаких сомнений, и колебаний тут быть не может. Будем разбираться, - заявил Соболев

В самой школе комментировать ситуацию отказались.

В УМВД по Москве заявили, что начали проверку по факту публикации видео с избиением школьника в Сети.

Отдел по делам несовершеннолетних проводит проверку по факту размещения данного ролика в Сети. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД.

Руководитель кадетского класса в столичной школе потребовал от восьмиклассника на уроке по финансовой грамотности покинуть кабинет. Педагога смущали слишком длинные волосы у подростка. Когда мальчик отказался, мужчина, применив силу, вытащил его из кабинета и избил. Медики диагностировали у подростка травмы носа и головы.

Ранее директор рублевской школы №1584 потребовала возбудить уголовное дело о клевете в отношении пяти родителей учеников, требовавших ее увольнения. Она распечатала 800 страниц скринов с комментариями про нее в соцсетях под авторством обидчиков. Родителям не нравилось, что директриса закрыла актовый зал, музей и уволила опытных преподавателей.