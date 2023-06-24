Движение судов по Москве-реке приостановлено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение судов по Москве-реке временно остановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. По данным ведомства, также ограничена работа причалов.

По информации ФГБУ Канала имени Москвы, движение по Москве-реке временно остановлено. Работа причалов также ограничена, — говорится в сообщении.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах. Меры безопасности усилили и в Подмосковье.

Собянин позже опроверг информацию о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. По его словам, в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вводить военное положение в Москве нет необходимости. Он подчеркнул, что в столице, Московской области, а также в ряде других регионов достаточно уже введенных ранее мер. По мнению парламентария, в Москве необходимо «вести естественный образ жизни».