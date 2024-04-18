«По кусочкам бы разрезала»: мать мотоциклиста о его убийце Мать умершего в Москве мотоциклиста хотела бы «разрезать по кусочкам» убийцу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать убитого в Москве мотоциклиста Кирилла Ковалева в разговоре с Telegram-каналом SHOT сказала, что лично хотела бы разрезать по кусочкам тех, кто лишил сына жизни. Она также рассказала, что грядущим летом молодой человек хотел сделать предложение своей девушке на отдыхе в Крыму.

У нас ребенок был потрясающий. Я не знаю, какое наказание можно применить. Я бы лично по кусочкам разрезала тех людей, которые это совершили, — сказала мать молодого человека.

25-летний Ковалев занимался велосипедным спортом на велодроме «Марьино». В его планах было выступление на «Кубке двух столиц». Для этого он купил новую раму для своего велосипеда.

Ранее сообщалось, что 22-летний подозреваемый приехал в Москву из Азербайджана. Здесь живут его отец и брат. Следственный комитет подтверждает, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут. Местный житель рассказывал NEWS.ru что жители долго конфликтовали с соседом по поводу того, что он ставит свою иномарку на пешеходной зоне перед подъездом. Все жалобы он последовательно игнорировал. 17 апреля мотоцикл Кирилла Ковалева мешал ему выехать со двора.