По факту убийства женщины в центре Москвы возбуждено уголовное дело

Фото: СК РФ

Столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в центре Москвы, сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство контролирует ход расследования. 13 января тело женщины с ножевыми ранениями было найдено в квартире жилого дома по улице Советской Армии. Также на лестничной клетке обнаружили следы крови.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Расследование контролируется прокуратурой, — заявили в ведомстве.

Как сообщалось накануне, работу правоохранителей на месте координирует первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин.

Ранее стало известно, что мать пятерых детей нашли мертвой в лесу под городом Реж Свердловской области. Отмечалось, что экс-супруг погибшей Белюшин прошел проверку на полиграфе, но на новом допросе признался в преступлении.

Позднее выяснилось, что обвиняемый в убийстве задушил экс-супругу Любовь из ревности. В региональном управлении СК РФ отметили, что мужчина показал место сокрытия тела.

Мужчина во время допроса рассказал, что накануне задержания убитая приходила к нему во сне, и он дал признательные показания, чтобы «облегчить душу».