По делу о гибели рабочих в коллекторе задержали главу подрядной организации

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы на месте инцидента с рабочими в канализационной шахте в Люблино

По делу о гибели троих рабочих в московском коллекторе задержали директора подрядной организации, сообщается на сайте столичного главка СК РФ. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Задержан генеральный директор частной организации <...>, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий, — сказано в сообщении.

Инцидент произошел днем 7 августа в районе Люблино. 13 рабочих проводили ремонтные работы в коллекторе. В результате подъема уровня воды из-за ливня они оказались заблокированными в колодце. Пятеро рабочих смогли выбраться самостоятельно, пятерых удалось поднять сотрудникам МЧС, еще трое пропали.

Тела всех троих были обнаружены поздно вечером. В правоохранительных органах уточнили, что двое погибших являются гражданами Киргизии, один приехал из Таджикистана. По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Столичная прокуратура взяла расследование инцидента на свой контроль.